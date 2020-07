Jongen (17) ernstig gewond na explosie in huis in Eindhoven: 'De paniek was groot'

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Bij een explosie in een hoekwoning in de Moreelselaan in Eindhoven is maandagnacht een jongeman (17) zwaargewond geraakt. Het zou gaan om de zoon die samen met zijn moeder in het huis woont, stellen buurtbewoners die het gezin kennen. Hij is volgens hen met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gevlogen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Na de explosie brak brand uit. In het huis woont een moeder met haar zoon, zeggen buurtbewoners. Afgelopen nacht logeerde ook de dochter in het huis. Volgens bewoners stond het gezin in shock op straat tijdens de brand. Enkel de zoon raakte gewond.

Hoge vlammen

Buurtgenoot Jorg Gussenhoven was er ook voor uit zijn bed gekomen. “We werden wakker van een enorme knal. Ik dacht in het begin dat het een auto-ongeluk was.” Het was meteen druk op straat. Volgens de man sloegen de vlammen uit de ramen van de woonkamer. “Ze waren wel drie meter hoog en kwamen tot het dak”, vertelt de man. “Het was heel heftig.”

Wachten op privacy instellingen...

De overbuurman van het huis, Jurgen Blommaert, schrok ook wakker van de knal. “Er stonden meteen mensen op de straat. Ik hoorde het geschreeuw vanuit huis. Ik heb me aangekleed en ben naar buiten gegaan. Een paar minuten later stond alles in lichterlaaie.” Volgens hem was de paniek op straat groot. “Maar achteraf begrijp ik het wel, nu ik weet dat de zoon ernstig gewond is geraakt.”

Brand

De brand brak rond drie uur uit in de hoekwoning, vermoedelijk na een explosie. Toen de brandweer arriveerde was de gevel zwaar beschadigd. De straat lag bezaaid met brokstukken en glas. Ook raakten enkele auto’s beschadigd. De politie doet onderzoek naar de brand en oorzaak.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot