Vooral meer coronagevallen in grensgemeenten in West-Brabant, alle cijfers vind je hier

Het RIVM meldt dinsdag een flinke stijging van het aantal coronagevallen, met name in grensgemeenten in het westen van Brabant. Onder meer in Breda kwamen er de afgelopen twee weken flink wat nieuwe patiënten bij, namelijk 42. Hier vind je de meest actuele cijfers per gemeente.

De situatie per gemeente van 7 juli tot en met 21 juli:

In het westen van Brabant werden afgelopen week vijf of zes coronaclusters ontdekt, zo werd maandagochtend vroeg al bekendgemaakt. Een cluster betekent: een groepje van minstens drie patiënten die aan elkaar gelinkt kunnen worden. Patiënten komen vaak uit hetzelfde gezin of huishouden, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kunnen ook collega's zijn, verdere familieleden, vrienden, of jongeren die elkaar op een feestje hebben ontmoet, noem maar op.

Twee weken geleden werden door de GGD in het westelijke deel van Brabant twee tot vier coronagevallen per dag ontdekt. Maar sinds afgelopen dinsdag zijn het er elke dag tussen de tien en twintig. Belangrijkste oorzaak, zo blijkt uit bron- en contactonderzoek, zijn mensen die corona-gerelateerde klachten negeren en tóch de deur uit gaan. En dat is reden om aan de bel te trekken.

Onder meer in Breda sterke stijging

Waar de virusclusters precies zijn opgedoken, in welke plaats of gemeente, wil de GGD vanwege privacyredenen niet zeggen. Wanneer de meest actuele cijfers van het RIVM naast de cijfers van 1 tot en met 14 juli gelegd worden, dan vallen in West- Brabant toenames in onder meer de volgende gemeentes op.

Breda: 7 gevallen in periode 1 t/m 14 juli, 42 gevallen in periode 7 t/m 21 juli.

Roosendaal: 2 gevallen in periode 1 t/m 14 juli, 10 gevallen in periode 7 t/m 21 juli

Zundert: 1 geval in periode 1 t/m 14 juli, 5 gevallen in periode 7 t/m 21 juli

Alphen-Chaam: 1 geval in periode 1 t/m 14 juli, 5 gevallen in periode 7 t/m 21 juli

De vraag waar de clusters zijn ontdekt, drie of meer aan elkaar gelinkte patiënten dus, is hiermee niet beantwoord. Een toename van zes coronapatiënten in een gemeente kan duiden op een cluster, maar het kan ook gaan om zes losse gevallen of drie keer twee aan elkaar gelinkte mensen met corona.

De situatie per gemeente van 1 juli tot en met 14 juli:

