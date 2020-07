Landbouwminister Schouten wordt niet vervolgd voor dierenmishandeling

Minister Carla Schouten van Landbouw wordt niet vervolgd voor dierenmishandeling en discriminatie. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de aangiftes van protesterende boeren niet behandelen. De boze boeren deden massaal aangifte, maar volgens het OM is de Schouten niet schuldig aan strafbare feiten.

Boeren in heel Nederland deden twee weken geleden op diverse politiebureaus aangifte tegen de landbouwminister wegens dierenmishandeling. Dit deden ze omdat ze het niet eens zijn met het veevoerbeleid van Schouten. Veehouders moeten het eiwitgehalte in het veevoer verlagen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.