Groot politieteam onderzoekt brand en explosie waarbij jongen ernstig gewond raakte

Een extra groot politieteam gaat onderzoek doen naar de brand en explosie bij een woning in Eindhoven. Het zou om opzet gaan. een jongen van 16 raakte ernstig gewond.

Een omwonende zegt dat ze een scooter zag wegrijden. De politie is op zoek naar de bestuurder van die scooter. Onduidelijk is of het om de dader of een getuige gaat, zegt de politie. Ook worden camerabeelden van buurtbewoners gezocht.