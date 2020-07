Toch vijftien jaar cel voor moordenaar Laura Korsman (24)

Laura Korsman werd gevonden in haar studentenwoning in Utrecht (foto: Michiel van Beers). vergroot

Zamir M., de man die Laura Korsman (24) uit Werkendam stalkte en later vermoordde, moet toch vijftien jaar de cel in. Hij was het niet eens met de straf die de rechtbank hem in juni 2019 oplegde en ging in hoger beroep. Ook het gerechtshof komt tot deze straf.

Malini Witlox Geschreven door

De dader moet ook de begrafeniskosten betalen en hij krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook dat zijn straffen die de Utrechtse rechter al gaf.

De 32-jarige Zamir M. uit Nieuwegein was de ex-vriend van Laura. Zij verbrak na een vakantie haar relatie met M. maar hij liet haar niet met rust. Aan de moord ging een wekenlange periode van stalking vooraf.

Alarmknop

Korsman deed aangifte bij de politie en kreeg een alarmknop zodat ze de politie kon waarschuwen als M. in haar buurt kwam. Volgens buurtbewoners durfde ze de laatste weken voor haar dood niet meer ’s avonds alleen over straat. M. zou zware psychische problemen hebben.

Laura werd in juli 2018 dood gevonden in haar studentenwoning in Utrecht. Ze kwam door meerdere messteken om het leven.

Stoornis

Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is 'de kans dat verdachte in een nieuwe relatie weer tot geweld komt groot'. Uit het onderzoek van een psychiater en een psycholoog blijkt dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft. Mede daarom moet hij worden behandeld.

Zamir M. beweert dat hij heeft gehandeld uit noodweer. Het hof gelooft hem niet.