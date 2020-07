Oisterwijk in de running voor Allermooiste dorp van Nederland

Brabant kent natuurlijk vele parels, maar één daarvan maakt nu ook kans op de titel Allermooiste Dorp van Nederland. Oisterwijk staat in de top 5 van een ANWB-verkiezing.

De toeristenbond vroeg haar leden om te stemmen op mooie dorpen. “We hebben zelf eerst een basisselectie gemaakt, anders was het niet te doen”, vertelt Marieke Haafkens van de ANWB. “Wij selecteerden er veertig en mensen konden ook nog dorpen toevoegen. Er zijn er toen nog twaalf bij gekomen.”

Om in aanmerking te komen, moesten de dorpen voldoen aan enkele eisen. De plek moest een beschermd dorpsgezicht hebben, een kerk en niet meer dan 20.000 inwoners. Ook werd er gekeken of er een duidelijke dorpskern is.