Stadsprediker Arnol Kox begint aan laatste reis naar 'het licht', kijk hier de uitvaartdienst terug

De uitvaart van Arnol Kox. Arnol Kox tijdens zijn laatste rondje door Eindhoven met zijn vrouw Gerry.

In de Sint Trudokerk in Eindhoven is woensdagochtend afscheid genomen van Arnol Kox. De markante stadsprediker overleed een week geleden op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Bij het afscheid van Kox konden vanwege coronamaatregelen slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. De uitvaartdienst was vanaf 11 uur live te volgen via een livestream.

Kox was meer dan veertig jaar een vertrouwd gezicht in de binnenstad van Eindhoven. Met bulderende stem verkondigde hij de boodschap van God. Spreuken als 'Bekeer u tot God, hij zal u redden' en 'Niemand is onsterfelijk' galmden door de straten.

Aan de basis van de drang van Kox om het woord van God te verkondigen stond een zwaar ongeluk op zijn zestiende jaar met de brommer. Na maandenlang in het ziekenhuis te hebben gelegen, stelde hij zijn leven in dienst van God.

Afgelopen zaterdag namen tientallen mensen in het Sint Catharinahof afscheid van de Kox. Veel mensen betitelden hem als een icoon van de stad. "Arnol Kox hoort bij Eindhoven".

