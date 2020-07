Blauwe armbandjes in strijd tegen coronavirus leveren ruim 11.000 euro op

De actie We Stay Strong leverde veel geld op voor het Rode Kruis. vergroot

De actie 'We Stay Strong' heeft ruim 11.000 euro opgeleverd in de strijd tegen het coronavirus. In totaal werden er vanaf april 3148 blauwe #StayStrong-armbandjes verkocht. Het opgehaalde bedrag is door de Bredase initiatiefnemers Evan Melhem, Erik Pijnenburg en Lieke van Poppel gedoneerd aan het Rode Kruis.

“Ondanks de versoepeling van de maatregelen zijn er nog altijd kwetsbare mensen die in thuisisolatie zitten maar wel behoefte hebben aan regelmatig contact met de buitenwereld", zegt Evan Melhem, mede-initiatiefnemer van de actie We Stay Strong. "Juist voor die mensen zet het Rode Kruis zich in. We zijn heel blij dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren."

Het Rode Kruis geeft voorlichting over het coronavirus. Ook is er een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen.

Daarnaast krijgen mensen praktische hulp. Op diverse plekken in het land worden voedselpakketten en boodschappen uitgedeeld aan kwetsbare groepen, zoals mensen zonder geldige verblijfsvergunning en arbeidsmigranten. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de GGD’s, ziekenhuizen en voedselbanken.

De blauwe armbandjes werden vanaf april vanuit huis verkocht.

