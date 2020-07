Slachtoffer van steekpartij in Breda is weer thuis, verdachte is een bekende van de man

Foto: Perry RooversSQ Vision Mediaprodukties vergroot

De 35-jarige man uit Zevenbergen die dinsdag slachtoffer werd bij een steekpartij in Breda op dinsdag, is weer thuis. De verdachte, een 29-jarige Bredanaar, is vermoedelijk een bekende van de man, meldt de politie woensdag.

De traumahelikoper werd bij de steekpartij opgeroepen. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd rond halfnegen 's avonds thuis aangehouden, ongeveer een uur na de steekpartij.

De politie zocht in het centrum met hulp van medewerkers van cameratoezicht naar de dader. Getuigen van de steekpartij zouden de dader ook hebben herkend en wisten waar hij woont. Dat adres werd doorgegeven aan agenten.