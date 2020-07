Bewoonster zit nog vast na vondst dode man (57) in huis Eindhoven

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Het is nog steeds onduidelijk hoe de man die dinsdagavond dood werd gevonden in een huis aan de Sparrenstraat in Eindhoven om het leven is gekomen. Het gaat volgens de politie om een 57-jarige man, zo werd woensdagochtend duidelijk. De bewoonster van het huis werd snel na de vondst van de dode man aangehouden.

Sandra Kagie Geschreven door

De vrouw zit nog vast en wordt verhoord. Ze is aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man. Of de man ook woonde in het huis is niet duidelijk. Ook is onduidelijk of de vrouw en de man een relatie hadden.

Dat wordt allemaal nog onderzocht, zo laat een politiewoordvoerder weten. Mogelijk wordt er later woensdag meer duidelijk, geeft ze aan.