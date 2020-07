Automobilist urenlang achtervolgd door politie in Tilburg

Archieffoto vergroot

Een 22-jarige man uit Utrecht is dinsdagnacht urenlang achtervolgd door de politie in Tilburg. Hij vertoonde ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’. De automobilist reed met hoge snelheid door de bebouwde kom en stopte niet voor verkeerslichten. In zijn auto lag ook een flink geldbedrag. De politie denkt dat dit met witwassen te maken heeft.

Agenten in een dienstwagen zagen iets voor middernacht een blauwe Volkswagen Golf door rood rijden op de Ringbaan West. Ze gingen naast hem rijden, waarop de bestuurder ze lachend aankeek en er vandoor scheurde. De automobilist reed verderop weer door rood en op een plek waar werkzaamheden waren, reed hij over de stoep.

De Utrechter zigzagde door het verkeer, terwijl de politie hem achtervolgde. Hij liet zijn auto uiteindelijk achter op industrieterrein Katsbogten en zette het op een rennen. Agenten hielden een grote zoekactie met een speurhond en politiehelikopter, maar konden de bestuurder niet vinden. Wel werd het geld op de vluchtroute gevonden.

Dankzij een tip over een ‘verdachte situatie op het industrieterrein’ werd de man enkele uren later alsnog aangehouden. Dit gebeurde rond kwart voor drie 's nachts op de Joke Smitweg. Hij zit voorlopig vast.