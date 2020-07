Nog geen vakantiebaan? Geen nood, hier hebben ze juist mensen nodig

Louange werkt deze zomer acht weken in de logistiek. vergroot

Geen vakantiebaantje op het terras of het festivalterrein. Deze zomer is het aanbod door de coronacrisis flink verschraald. Maar thuis blijven zitten achter je Playstation is echt niet nodig. In Brabant is er nog volop vakantiewerk te vinden en zijn er bedrijven die om je zitten te springen. Vooral in de logistiek is er voldoende werk.

Dit jaar zien we de meeste vraag naar vakantiewerkers in Brabant in de logistiek. Dan kun je denken aan werk in het magazijn of als bestuurder van een heftruck. In ongeveer 470 vacatures is de afgelopen weken expliciet om vakantiewerkers gevraagd, zegt Randstad Groep Nederland.

Ook in de schoonmaakbranche is de vraag om vakantiekrachten groot. Meer dan 300 vacatures in de afgelopen weken. En ook de vraag naar productiemedewerkers blijft groot, ruim 100 vacatures waren er afgelopen week.

Louange werkt deze zomer in de logistiek bij Lekkerland in Son. Bekijk hier de video:

Horeca

In de horeca liep het aantal beschikbare vakantiebanen enorm terug. Veel kroegen en horecagelegenheden draaien nog niet op volle kracht. Daardoor zijn er ook minder mensen nodig om kroegeigenaren en personeel de zomer door te helpen. Jongeren die deze baantjes zagen als een mooie aanvulling op hun studiefinanciering moeten dus op zoek naar werk in andere sectoren.

Voor Mark Pasnagel van het bedrijf Lekkerland in Son is dat geen slecht nieuws. Ook dit bedrijf is niet ongeschonden uit de coronacrisis gekomen, maar inmiddels zijn de werkzaamheden weer flink aangetrokken.

"Wij leveren voedsel en drank to go, voor tankstations, pretparken en campingwinkels. En dat zijn nou net de gelegenheden die het op dit moment juist heel goed doen", zegt Pasnagel. Vakantiekrachten kunnen ze bij dit bedrijf dus goed gebruiken.

Vakantiekrachten nodig

Een van de 70 vakantiemedewerkers bij Lekkerland is Louange Kinsungila. De student aan het Summa College heeft net als veel van zijn medestudenten geld nodig. "Ik wil voor het einde van het jaar graag mijn rijbewijs halen en mijn schoolgeld in één keer betalen. Dan hoeft dat niet in termijnen. Ik heb dus echt een doel deze zomer", vertelt hij.

Dat het een baan in het magazijn is en niet op een zonnig terras maakt hem niet zoveel uit. "Hard werken en weten waar je het voor doet", zegt Louange.

Pasnagel is ergens wel blij dat jongeren nu gedwongen worden om verder te kijken dan hun neus lang is. "Het zijn mooie banen bij een prachtige tak van het bedrijfsleven. Er is heel veel meer dan horeca en het is mooi om te zien dat mensen nu ook de weg weten te vinden naar deze banen in de logistiek."

Coronacrisis

Randstad Groep Nederland laat weten dat alle sectoren klappen hebben gekregen tijdens de coronacrisis. Zelfs in de logistiek, de schoonmaakbranche en de productie zijn er minder vacatures beschikbaar dan een jaar geleden rond deze tijd. Met als sterkste daler de verkoopfuncties. De uitzendorganisatie zag de vraag naar vakantiekrachten daar met 70 procent afnemen.

Alleen op het gebied van zorg en welzijn nam het aantal vacatures voor vakantiemedewerkers licht toe, met 9 procent. Organisaties in Brabant zijn vooral op zoek naar mensen die deze zomer willen helpen in de thuiszorg.