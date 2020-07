Pleziervaart maakt steeds vaker brokken, maar zelden raakt iemand gewond

Foto: Martha Kivits vergroot

28 scheepvaartongelukken waren er vorig jaar in de gemeente Altena, de meeste in heel Brabant. Bij meer dan de helft waren plezierboten betrokken. Slechts een enkele keer was er sprake van een botsing. Verder waren het vooral materiële problemen. In vrijwel alle gevallen raakte nauwelijks iemand gewond.

In een andere Biesboschgemeente, Drimmelen, was het achttien maal raak. Vijftien keer betrof het een plezierboot die in de problemen kwam.

'Onoplettendheid vaak oorzaak'

In de gemeente Moerdijk deden zich 23 ongelukken voor, éénmaal zelfs met drie schepen. Ook hier kwamen betrokkenen er zonder kleerscheuren vanaf. Vrijwel alle ongelukken in deze gemeente gebeurden in het Hollandsch Diep. Heel vaak wordt bij de diverse incidenten in onze provincie onoplettendheid als oorzaak opgevoerd.

De watersportvereniging in Werkendam (gemeente Altena) maakt zich geen zorgen over het aantal ongelukken. “Hier gebeurt nauwelijks iets”, aldus een woordvoerder. Een ander laat weten dat het aan de verantwoordelijkheid van de mensen op een plezierbootje zelf is. “We hebben er geen zicht op wat ze in de Biesbosch doen, dat is aan de politie.”

Steeds vaker brokken

Bij bijna de helft van alle scheepsongevallen op de binnenwateren is pleziervaart betrokken. Dat blijkt uit landelijke cijfers die LocalFocus van Rijkswaterstaat heeft ontvangen. Recreatievaartuigen als speedboten, jachtschepen, jetski's en sloepjes maken in de afgelopen jaren steeds vaker brokken.

Op de Nederlandse binnenwateren (inclusief zeehavens) werden vorig jaar in totaal 1277 ongevallen geregistreerd. Bij bijna de helft (596 ongevallen in totaal) was pleziervaart betrokken. In 2008 gold dat nog maar voor amper een derde van de ongevallen. Ook in de laatste jaren loopt het aandeel scheepsongevallen met plezierbootjes op: in 2017 ging het om 43 procent, in 2018 om 46 procent en vorig jaar om 47 procent.

Lang vaarseizoen

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat de zomer van 2018 en 2019 'relatief warm waren en lang aanhielden' waardoor er sprake was van een lang vaarseizoen. Uit cijfers van watersportorganisatie HISWA blijkt bovendien dat het aantal plezierbootjes de afgelopen tien jaar fors is toegenomen en daarmee ook de drukte op het water.

Kijk op de kaart in welke gemeente in Brabant vorig jaar scheepvaartongelukken zijn gebeurd en wat hierover bekend is.

