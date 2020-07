Zo nam Eindhoven afscheid van stadsprediker Arnol Kox

Eindhoven nam woensdag definitief afscheid van 'Nol'. vergroot

Familieleden, vrienden, stadsgenoten en andere belangstellenden namen woensdagochtend afscheid van stadsprediker Arnol Kox. Vanwege corona was het afscheid in de kerk intiem, maar via een livestream konden toch heel veel mensen op afstand hun laatste eer brengen aan de bijzondere Eindhovenaar.

De begrafenis vond plaats in de Sint-Trudokerk in Eindhoven. Iedereen was gehuld in het wit, dezelfde kleur als de kist. Natuurlijk ontbraken Arnols bekende bordjes niet, met daarop de teksten waardoor hij zo bekend werd in de Eindhovense binnenstad.

Zijn zus Josje en zijn vrouw Gerry spraken bijzondere woorden en een koor zorgde voor de muzikale begeleiding.

Een aantal bijzondere momenten uit de uitvaart van Arnol Kox zie je hieronder:

