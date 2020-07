Coronanieuws: meer coronapatiënten op verpleegafdelingen

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Uit onderzoek blijkt dat het online onderwijs niet in de smaak viel bij scholieren.

RIVM vindt mondkapjesplicht onnodig: ''Afstand houden en drukte vermijden, blijft het belangrijkst''.

Winkeliers steunen een eventuele mondkapjesplicht.

RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen in één week, tegen 534 vorige week.

19.00

De kermissen in de gemeente Boxmeer gaan definitief niet door . Het gaat om de kermissen in Sambeek, Vierlingsbeek, Overloon en Oeffelt. "De stijgende cijfers van de besmettingen met corona en de daarop afgegeven adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio, gaven hiervoor de doorslag", laat de gemeente weten.

18.10

Burgemeester Paul Depla van Breda wil duidelijkheid over de vraag welke koers in de toekomst gevaren moet worden bij het indammen van het coronavirus: mondkapjes of anderhalve meter afstand houden. Hij pleit voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Depla vreest anders misbruik van de discussie over mondkapjes om de noodzaak van afstand houden te relativeren.

Depla reageert daarmee donderdag op de discussie over het al dan niet dragen van mondkapjes. Voor een definitief antwoord op de vraag wat beter is moet het kabinet volgens Depla desnoods buitenlandse deskundigen invliegen. "Laat het antwoord in elk geval geen ideologie worden", zei hij.

17.39

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het aangescherpte reisadvies voor Kroatië. Onder anderen vakantiegangers die naar dit land vertrokken toen het reisadvies nog op geel stond, zeggen erdoor in problemen te komen. Maar door dit aangescherpte advies op te volgen dragen ze wel echt bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland, aldus het ministerie.

Omdat er gezondheidsrisico's zijn bij het reizen naar, of terugkeren uit een land dat een oranje reisadvies heeft, adviseert het ministerie mensen 14 dagen in thuisquarantaine te gaan om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen.

17.30

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat positief tegenover een mogelijke mondkapjesplicht in de horeca. Dat zegt Dirk Beljaarts, directeur van KHN, tegen Hart van Nederland. Dit naar aanleiding van het nieuws dat mondkapjes vanaf zaterdag in België verplicht worden in onder andere de horeca.

17.10

Luchtvaartmaatschappij KLM voegt in de komende maanden weer bestemmingen toe. Tot en met oktober gaat het aantal Europese bestemmingen met 19 omhoog tot 92. Het aantal intercontinentale bestemmingen wordt van 51 deze maand opgevoerd naar 59 in augustus en 61 in september. Het aantal bestemmingen dat KLM dan biedt, is vrijwel gelijk aan het aanbod voor de corona-uitbraak. Het aantal vluchten blijft echter ver achter bij vorig jaar.

16.30

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is gestegen van 85 naar 91. Dit is het hoogste aantal in ruim een week tijd. Het aantal ziekenhuisopnames is nu nog stabiel, maar als het aantal besmettingen stijgt, zal het aantal opnames in de komende twee weken waarschijnlijk ook stijgen.

"Als het lukt om de huidige trend van het aantal nieuwe besmettingen in te dammen, zal die stijging van het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijven", zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde donderdag van 17 naar 15. Ziekenhuizen behandelen in totaal dus 106 coronapatiënten, 4 meer dan op woensdag. Ook dat is het hoogste aantal in ruim een week tijd.

14.50

De kermis in Weert, de grootste van Limburg, gaat niet door. De gemeente heeft dat donderdag besloten. Het is volgens de burgemeester en zijn wethouders niet mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven.

Om tot dit besluit te komen, heeft de gemeente gekeken naar kermis in Tilburg. Daar hebben ze gezien hoe lastig het is om bezoekers te controleren op de 1,5 meter-regel.

14.45

Koninklijke Horeca Nederland (KNH) gaat weer in gesprek met de Nederlandse overheid. KHN had een kort geding aangespannen tegen de overheid over de coronamaatregelen die gelden in de horeca, maar dat is nu aangehouden tot begin augustus.

De partijen gaan mede op aandringen van de rechter, toch weer in gesprek. Daarin kan het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen in ieder geval niet ter discussie staan, zei de advocaat namens de Staat. De horeca-ondernemers willen juist af van de 1,5 meter-maatregels.

14.00

De gemeente Breda roept alle bezoekers van de binnenstad op om zich aan de coronamaatregelen te houden. Ook de horeca van Breda doet een beroep op hun gasten. Het is voor personeel soms lastig om gasten op de coronaregels te wijzen. Vooral als mensen alcohol drinken, houden ze zich minder goed aan de 1,5 meter-regels.

13.38

Mocht het dragen van een mondkapje in winkels straks ook verplicht worden, vinden winkeliers dat oké. Detailhandel Nederland is een koepelorganisatie voor winkeliers en laat weten dat winkeliers willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus.

Wel laat een woordvoerder weten dat de werknemers niet voor handhaver gaan spelen. ''Het moet heel duidelijk zijn dat het dragen van een mondkapje de verantwoordelijkheid is van het individu zelf en niet van de winkelier.''

13.32

Meerdere partijen in de Tweede kamer willen een onderzoek over het gebruik van mondkapjes. Zij willen dat er gekeken wordt naar het effect van het breder inzetten van de mondkapjes, bijvoorbeeld in de horeca.

11.48

Het RIVM houdt vast aan zijn standpunt: het nut van mondkapjes in de openbare ruimte is niet bewezen. Een woordvoerster laat weten dat afstand houden en drukte vermijden het allerbelangrijkste blijft.

"Niet-medische mondkapjes bieden vaak ook maar weinig bescherming tegen besmetting en worden vaak niet goed gebruikt." In veel andere landen worden mondkapjes in de openbare ruimte verplicht. Volgens het RIVM 'geef je daarmee de verkeerde boodschap af'.

11.12

Volgens de Nederlandsche Bank is er veel minder vals briefgeld in omloop. Tijdens het hoogtepunt van de lockdown daalde de hoeveelheid valse biljetten met 47 procent. Dit komt omdat door de lockdownmaatregelen er minder werd betaald aan de kassa en mensen minder vaak kozen voor contante betalingen.

11.00

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is geen voorstander van een mondkapjesplicht in Nederland. "Hoe schoon zijn mondkapjes en hoe veilig zijn ze nu echt?", vraagt Bruls zich af. "En er is wetenschappelijk nog geen overtuigend verhaal over dat het echt wel helpt."

Ook denkt Bruls dat het verplichten van de mondkapjes op korte termijn voor veel chaos gaat zorgen. "Alles is te handhaven, maar dan moet je het wel tijd geven."

10.45

Bij een speciaal meldpunt van reizigersvereniging Rover hebben tot nu toe vijfhonderd mensen een klacht ingediend over de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Ruim vier op de tien mensen laten weten tegen een mondkapje te zijn. Een kwart van de mensen klaagde erover dat medereizigers geen mondkapje dragen of niet op de juiste manier. Volgens Rover neemt deze laatste melding de laatste tijd flink toe.

Het meldpunt 'Corona en openbaar vervoer' startte op 2 juni.

9.15

Reisorganisaties komen in de problemen nu klanten hun reisvouchers niet inzetten. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Volgens de radiozender heeft 1 op de 7 vakantiegangers zijn voucher gebruikt.

Als die trend doorzet krijgen reisorganisaties het zwaar. Wie de voucher namelijk niet gebruikt, krijgt zijn geld retour. Veel reisorganisaties kunnen al dat geld niet zomaar terugbetalen.

8.55

Uit onderzoek van het bedrijf Qompas blijkt dat een groot deel van de middelbare scholieren geen fan van het online onderwijs. Tijdens de coronacrisis kreeg het merendeel van de scholieren online les.

Kinderen gaven aan dat ze de lessen niet motiverend vonden en dat ze snel afgeleid raakten. Ook misten veel scholieren hun klasgenoten tijdens de onlinelessen.

8.10

De Veghelse groothandel Sligro draaide in het eerste halfjaar van 2020 flink verlies. In maart liep de omzet zelfs met meer dan de helft terug. Doordat veel horeca in maart hun deuren moesten sluiten, verloor de groothandel een groot deel van hun klanten.

05.00

De prijzen in de winkel zullen volgend jaar iets harder stijgen dan de contractlonen. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO donderdag, meldt NRC.

De bank verwacht dat de consumentenprijzen volgend jaar met 1,4 procent stijgen, terwijl de lonen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) net iets minder hard omhoog gaan: met 1,3 procent. Dit jaar voorziet ABN AMRO nog wel een koopkrachtplus, met een prijsstijging van 1,1 procent en een cao-loonstijging van 2,7 procent. Die hogere loongroei is vooral te danken aan afspraken die werkgevers en vakbonden al voor de coronacrisis gemaakt hebben.

03.00

Het kort geding dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft aangespannen tegen de Nederlandse overheid begint donderdag om 11.00 uur in de rechtbank in Den Haag. De horecabranche wil op deze manier de overheid dwingen om de coronamaatregelen in de horeca te versoepelen. Volgens KHN zijn de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en de branche wil daarom zo snel mogelijk versoepelingen.

23.00

De Tilburgse Kermis kreeg de afgelopen dagen flink wat kritiek te verduren. Het zou te druk zijn en mensen zouden te weinig afstand houden. "Oordeel zelf maar", zegt Tim Segers daarover. De Tilburgse veiligheidsadviseur wijst met een breed armgebaar om zich heen. "De drukte op de kermis is niet anders dan in een gemiddelde winkelstraat." Volgens hem is er alles aan gedaan om het risico van verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.