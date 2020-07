Mannen uit Eindhoven en Helmond langer vast voor ontvoering

Twee mannen uit Eindhoven en Helmond blijven nog zeker twee weken vastzitten, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een ontvoering. De rechtbank in Amsterdam heeft dit bepaald.

Het tweetal maakte deel uit van een groep van zes verdachten die in de nacht van zaterdag op zondag in de Amsterdamse binnenstad werden opgepakt. Aanleiding voor hun arrestatie was de ontvoering van een man in het westen van de hoofdstad.