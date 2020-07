3 explosies in 4 jaar: in de wijk Burghplan in Eindhoven is het vaker raak

Het huis op de hoek van de Moreelselaan raakte zwaarbeschadigd. vergroot

Terwijl de 16-jarige jongen die maandagnacht zwaargewond raakte nog altijd in het ziekenhuis ligt, wordt steeds duidelijker dat het niet de eerste explosie in de Eindhovense wijk Burghplan is. Sterker nog: in 2016 en in januari van dit jaar waren er niet ver van de Moreelselaan ook al ontploffingen. Een verband tussen de explosie van januari en die van deze week wordt onderzocht.

Rond drie uur maandagnacht breekt er brand uit in een hoekhuis in de Moreelselaan, gevolgd door een luide explosie. Een jongen, de 16-jarige zoon des huizes, komt volgens omwonenden korte tijd later gillend naar buiten.

Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij, ook volgens mensen uit de buurt, in coma zou worden gehouden. Dat laatste wil de politie vanwege de privacy niet bevestigen of ontkennen. Wel laat een woordvoerder donderdag weten dat het slachtoffer nog niet uit het ziekenhuis is ontslagen. Duidelijk is ook, dat de brand is aangestoken.

Drugs en prostitutie

Het is een heftige ervaring, niet alleen voor het gezin dat in het getroffen hoekhuis woont, maar ook voor de rest van de buurt. Zeker omdat het niet voor het eerst is dat er een explosie plaatsvindt. In januari was het ook al raak op een ander adres in de straat, bevestigt de politie desgevraagd. Wie of wat er toen het doelwit was, is niet duidelijk.

Overdag is het rustig, 's nachts gebeuren de gekste dingen, vertrouwt een buurtbewoner Omroep Brabant toe. Iemand anders voegt er nog aan toe dat de buurt Burghplan kampt met overlast door drugs en prostitutie. De politie geeft aan dat er inderdaad vaker meldingen van overlast komen uit de buurt.

Wat er achter de brandstichting en de explosie van deze week zit, is niet duidelijk. Ook buurtbewoners hebben geen idee. Ze spreken van 'een lieve familie' en 'mensen die geen vlieg kwaad doen'.

Autobranden

In een derde huis in de wijk, in de Honthorststraat enkele honderden meters verderop, vond in 2016 een explosie plaats.. Er zijn buurten waar zoiets nooit gebeurt, hier dus al drie keer.

En dan zijn er nog autobranden. Eind juni brandde een auto compleet uit aan de Otto Veniusweg. Een andere auto raakte daarbij ook beschadigd. Begin die maand was het ook al raak in de wijk. Twee auto’s van één gezin die in twee verschillende straten geparkeerd stonden, brandden toen uit. De politie gaat uit van brandstichting. De nacht daarvoor werden bakstenen door hun ruiten gegooid.

