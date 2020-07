Nachtwacht reist langs verzorgingshuizen: 'De geborduurde van mijn vrouw is mooier'

Nachtwacht Rembrandt logeert vijf weken in Eindhoven (Foto: Jan Peels). vergroot

"Als de mensen niet naar het museum kunnen, komt het museum naar de mensen en daar hebben we ons meest iconische werk voor gekozen', vertelt Fiona van Ingen van het Rijksmuseum. Naast haar staat de nachtwacht in volle glorie. De replica van het schilderij van Rembrandt van Rijn is net zo groot en imposant als het origineel, maar liefst vier meter.

Het was passen en meten en het duurde ruim drie uur maar toen stond hij rechtop in de hal van residentie Wilgenhof in Eindhoven. "Het bijzondere is dat je nu ook de achterkant kunt bekijken", zegt Fiona.

Haar collega, die normaal gids is in het Rijksmuseum, is verrast als ze de tekst ziet die aan de bovenkant met potlood op raamwerk staat. "BOVEN" staat er met hanenpoten op geschreven. "Alsof je dit meesterwerk per ongeluk ondersteboven zou kunnen ophangen", concludeert ze lachend. "Dit heb ik zelfs nog nooit gezien", zegt ze.

Bijzondere inscriptie op achterkant Nachtwacht vergroot

Fleur de Laat van Vitalis legt uit waarom de replica van de Nachtwacht in de hal van Wilgenhof staat opgesteld: "Omdat het voor veel ouderen deze zomer lastig is om eropuit te gaan, komt de Nachtwacht naar ons toe. De replica bezoekt dertig verzorgingshuizen in heel Nederland."

Vijf daarvan zijn van Vitalis in Eindhoven: Wilgenhof, Brunswijck, De Horst/Kronehoef, Berckelhof en Wissehaege. Op elke plek blijft het werk een week staan.

De kunst van gelukkig oud zijn

"Kunst en cultuur vinden we belangrijk en we nodigen vaker kunstenaars uit", vertelt Fleur verder. "Dat zien wij als middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in verbinding te blijven, te genieten en iets moois te maken. Er hangt ook veel kunst in de gebouwen. Kunst helpt het brein om gelukkig ouder te zijn", volgens Fleur.

Bewoners van Wilgenhof reageren op de Nachtwacht in hun hal:

Wachten op privacy instellingen...