Mondkapje op als je gaat winkelen? Winkeliers zien er weinig in

Verplicht een mondkapje op als je gaat winkelen. Door het terugkerende coronavirus en het oplopende aantal besmettingen wordt de roep om het beschermingsmiddel steeds groter. Veel Brabantse winkeliers zijn daar nog niet voor te porren. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs ondernemers in enkele grote Brabantse plaatsen.

Audrey Verhagen & Corné Verschuren Geschreven door

Het ondernemersfonds in Tilburg wil het dragen van het mondkapje nog niet verplichten. “We hebben brede winkelstraten. Mensen kunnen gemakkelijker afstand houden, vergeleken met bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam”, zegt voorzitter Stefan van Aarle. “Uiteraard volgen we natuurlijk daarin wel de richtlijnen van het RIVM.”

Het ondernemerscollectief in Roosendaal wil liever ook niet aan het mondkapje. Bij Designer Outlet Roosendaal zien ze wel dat het door versoepeling van de maatregelen weer wat drukker is geworden. “De ondernemers houden het winkelen veilig door een beperkt aantal klanten toe te laten. De rest moet buiten wachten”, zegt Francois Peeters. “Als de wachtende mensen niet voldoende afstand houden dan worden ze vriendelijk aangesproken door onze stewards.” En als de overheid een mondkapje verplicht stelt? “Dan houden we ons aan de RIVM-regels.”

Die geluiden komen ook vanuit ondernemersverenigingen in Oss en Helmond. In de laatste plaats kijkt de gemeente over de schouder mee. “Het aantal bezoekers aan het centrum wordt geteld en voorlopig zijn we nog niet bij het punt dat het té druk wordt. Een mondkapje is nog niet ter sprake gekomen”, vertelt Linda Haverkamp. “Bij drukte, zoals de weekmarkt, doen onze hostesses een beroep op de bezoekers om meer afstand te houden. Winkeliers wijzen actief op het regelmatig handen wassen en ontsmetten.”

De Bossche ondernemers zijn tevreden met de huidige maatregelen, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer in sommige straten. In winkelcentrum Woensel in Eindhoven is het zo rustig dat het dragen van mondkapjes nog niet nodig is. “Wij gaan het zeker niet verplichten”, zegt de eigenaar van schoenwinkel Emmen. “Iedereen kan gemakkelijk anderhalve meter afstand houden. Mondkapjes? Alleen als de overheid het opdraagt.”