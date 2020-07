PSV presenteert nieuw lichtblauw uitshirt met videoclip Eindhovense rapper Fresku

Het nieuwe uitshirt van PSV (foto: PSV Media). vergroot

PSV heeft vrijdagochtend zijn nieuwe uittenue gepresenteerd. De ploeg van Roger Schmidt zal in de meeste uitwedstrijden aantreden in een lichtblauw tricot. "Het is een ode aan PSV en Eindhoven door de lens van muziek."

Job Willemse Geschreven door

In samenwerking met de Eindhovense rapper Fresku gaf PSV de afgelopen dagen al wat hints weg over de aankondiging van het nieuwe uitshirt. In combinatie met zijn nieuwe nummer 'Eind Hoger' en de videoclip waarin het nieuwe shirt en PSV-spelers te zien zijn, onthulde PSV vrijdagmorgen het lichtblauwe tenue. Aan de hand van de hoeveelheid streams van de videoclip werd het uitshirt steeds meer zichtbaar.

Tekst gaat door onder de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

Gezien de voorgaande uitshirts van PSV, is het niet gek dat de Eindhovense ploeg in het lichtblauw gaat spelen. PSV speelde al vele malen vaker in die kleur. De eerste keer dat de Eindhovenaren met die kleur als uittenue speelden, was in 1984. En ook in de afgelopen jaren speelde PSV in het lichtblauw.

Ibrahim Afellay in het lichtblauwe uittenue van het seizoen 2006-2007 (foto: OrangePictures). vergroot

Eerder deze maand presenteerde PSV en de nieuwe kledingsponsor Puma ook al het nieuwe thuisshirt voor het komende seizoen. Waar er bij dat tenue nooit veel veranderd, is dat logischerwijs bij het uittenue wel zo. Vorig seizoen speelde PSV in een zwart-oranje tenue.