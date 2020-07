Een jaar geleden werd het ruim 40 graden, nu halen we maar net de helft

Het was vorig jaar juli snikheet in onze provincie (Archieffoto). vergroot

Precies een jaar geleden was het historisch heet in onze provincie. Er sneuvelden twee dagen op rij hitterecords en op 25 juli werd op vliegbasis Gilze-Rijen de heetste dag ooit gemeten: 40,7 graden. Het contrast met het huidige weer kan bijna niet groter. "Alle puzzelstukjes vielen toen in elkaar", zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.

Paul Ruiter Geschreven door

Het waren hele bijzondere dagen, zegt de weerman. Het was voor het eerst sinds de metingen van start gingen in 1901, dat er in Nederland temperaturen van boven de 39 én 40 werden gemeten.

Dat begon op 24 juli. Toen steeg het kwik op het meetstation in Gilze-Rijen tot 38,8 graden. Daarmee ging het 75 jaar oude record van Warnsveld eraan. Diezelfde middag werd in Eindhoven 39,3 graden gemeten en de dag daarop was het met 40,7 in Gilze-Rijen het allerwarmst.

Het was alsof het onmogelijke mogelijk werd, zegt Saris. “Dat het record van Warnsveld eraan ging, dat was al uitzonderlijk. Maar dat we daarna ook nog eens over de veertig graden heen gingen, dat werd in Nederland eigenlijk niet voor mogelijk gehouden. Dat is 'one in a million'. Onze systemen konden die temperatuur in eerste instantie geeneens aan: dat was niet ingesteld als mogelijkheid. Dat laat wel zien hoe bijzonder het is.”

Het viel allemaal precies op zijn plek, legt de weerman uit. Het was lang warm geweest, er kwam hete lucht vanuit Spanje aan, de grond bleef lang warm door zuidoostenwind vanuit Duitsland en de lucht was strakblauw.

Daar komt bij dat Brabant landinwaarts ligt, waar de zee minder invloed heeft op het weer, en dat in het oosten van onze provincie veel zandgronden liggen. Die kunnen heel snel opwarmen. Saris: “Wat dat betreft is het logisch dat het in Brabant gebeurde.”

Enorm heet was het dus vorig jaar rond deze tijd. Dat is nu wel anders. Het kwik lag deze maand regelmatig net boven de twintig graden met af en toe een buitje. Een nieuw tropisch hitterecord lijkt heel ver weg. De kans daarop is sowieso heel erg klein, zegt de metereoloog, ook al hebben we nu vaker met warm weer te maken door klimaatverandering.

Hollandse zomer

“Dit is eigenlijk een zomer zoals we die horen te hebben”, zegt Saris over het huidige weer. “We zitten in juli rond de normale temperatuur en er vallen normale hoeveelheden regen.” Ook voor de komende dagen lijkt daar weinig verandering in te komen. “We gaan na het weekend iets omhoog en er is een kleine kans dat we in Brabant richting de dertig graden gaan, maar het weer van de afgelopen dagen biedt weinig hoop.”