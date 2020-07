Slachtoffer schietpartij Bavel ook aangehouden: 'Willen duidelijk krijgen wie welke rol speelt'

Op het woonwagenkamp werd een man in zijn been geschoten. vergroot

De man die donderdagavond in zijn been werd geschoten op het woonwagenkamp aan de Veldekens in Bavel, is aangehouden. Dat maakte een politiewoordvoerder vrijdagochtend bekend. Eerder werd al een verdachte aangehouden voor de schietpartij.

"We willen duidelijk krijgen wie welke rol heeft gespeeld", legt de politiewoordvoerder uit.

Snelle aanhouding

De schietpartij vond aan het begin van de avond plaats. De politie kon al snel een verdachte aanhouden. Het beschoten slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld. Daarna werd ook hij gearresteerd.

Het kamp werd na de schietpartij afgezet met lint. Agenten droegen kogelvrije vesten.