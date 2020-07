Zoektocht naar vermiste Bert de Laat uit Made nog altijd in volle gang

Vrijwilligers zochten vrijdag onder andere in de buurt van Waspik naar een spoor van de vermiste Bert de Laat uit Made. vergroot

Er wordt vrijdag in groepen gezocht naar Bert de Laat uit Made, die nu anderhalve week vermist is. Zo'n tachtig veteranen en ongeveer honderd vrijwilligers kammen een groot gebied uit, van Zevenbergen tot Geertruidenberg.

De 69-jarige De Laat wordt sinds vorige week vermist. Hij ging dinsdagavond in zijn witte elektrische Mitsubishi een rondje rijden door de polder bij Made, maar keerde niet terug. De Laat is volgens zijn schoonzoon zwaar depressief. De coronatijd en alle maatregelen vallen hem erg zwaar.

Bert ging bijna dagelijks op pad met het wagentje met kenteken RG-276-N, dus sloeg zijn familie na zijn vertrek niet gelijk alarm. Dat gebeurde een dag later wel, toen hij nog steeds niet terug was.

Voor de zoektocht vrijdag zijn ook een sonarboot en politiehelikopter beschikbaar, zegt Jeroen.

Roel van den Dungen is 's middags met een groepje vrijwilligers op zoek in het poldergebied bij Waspik. Ze nemen een kijkje bij mogelijke schuilplaatsen, zoals een oude boerderij en schuren. Ook een aantal sloten wordt gecheckt, maar van Bert en zijn witte autootje ontbreekt ieder spoor. "Het is een beetje als zoeken naar een speld in een hooiberg", legt Roel uit.

"Het grijpt me aan, dat zo'n man weg is", zegt een andere vrijwilligster op de vraag waarom ze deelneemt aan de zoekactie. "Dat die familie zo in verdriet zit. Ik probeer nu iedere keer mee te zoeken, zolang hij nog niet gevonden is."

Neef

Flip Segeren is met een groep aan het zoeken bij de Peereboom, vlakbij de Bergsche Maas bij Hank. Hij is een neef van Bert en kent hem al bijna zijn hele leven. "Ik kaart al 43 jaar met Bert", legt hij uit. Juist omdat Flip hem al zo lang kent, snapt hij niet waarom Bert ineens is verdwenen. "Daarom gaan we mee zoeken. Het grijpt me aan ja, echt wel. Ik hoop dat we verder komen."