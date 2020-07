Cabaretière Kirsten van Teijn maakt nachtclub van zaal, voordat Theater aan de Parade plat gaat

Kirsten van Teijn brengt ode aan de liefde vergroot

Een theaterzaal helemaal ombouwen, inrichten en schilderen naar eigen inzicht, zonder je druk te hoeven maken over hoe je het na afloop weer achterlaat. Kirsten van Teijn heeft dat voor elkaar. Nog net voordat het Theater aan de Parade in Den Bosch tegen de vlakte gaat, speelt zij daar twintig keer haar voorstelling (S)experiment. De cabaretière die de laatste jaren volle zalen trekt, onder meer op Theaterfestival Boulevard, is letterlijk de baas over haar tot nachtclub omgetoverde theaterzaal.

Voor Kirsten van Teijn zijn het ook een soort van 'thuiswedstrijden'. Opgeleid aan de Koningstheateracademie, woont ze al meer dan tien jaar op fietsafstand van het Theater aan de Parade. Ook regisseur Vincent van den Elshout, technicus Pim Pernet en kostuumdesigner Lieke Arens komen uit de buurt.

"Het touren door het land maakt het in deze corona-tijden lastig en chaotisch. Naar Groningen en Maastricht voor kortere voorstellingen met minder publiek. Nu kunnen we hier dat Boulevard festivalsfeertje creëren. Het publiek komt naar ons. Niet op 'De Boulevard' maar wel op vertrouwde bodem."

Twintig voorstellingen, daarna de sloop

Daarbij kan Kirsten alles uit de kast halen, want het Theater aan de Parade wordt erna gesloten en gesloopt om plaats te maken voor een nieuw theater. Kirsten hoeft na haar twintig voorstellingen de zaal dus niet meer in oorspronkelijke staat terug te brengen.

"Dat is wel heel erg gaaf. We hebben bijvoorbeeld het bioscoopdoek in deze Casinozaal weggehaald en daarachter kwamen drie prachtige boudoirs (kleine vertrekken) tevoorschijn die we goed kunnen gebruiken. De entree hebben we beschilderd met graffiti en zo zijn we nog steeds bezig om dit echt ons theater te laten zijn. Dit is echt anders dan naar een willekeurig theater gaan, de voorstelling doen en na afloop weer weg."

Corona-proof (S)experiment

Bij (S)expirement gebeurt dat dus in een tot nachtclub omgebouwde Casinozaal, waarbij het publiek niet door de hoofdingang, maar via een steegje naar binnengaat. Met Berlijnse techno-muziek en wanden vol graffiti wordt de zaal bereikt waarin stoelen en tafeltjes naar het podium gericht zijn. Corona-proof en aan alle regels aangepast.

"Ik heb me hierbij werkelijk overal mee kunnen bemoeien, dus het is heel erg van mij. Iedereen krijgt een mix-drankje bij binnenkomst. Dat heb ik verzonnen. Ik bemoei me met met de marketing, de aankleding, echt alles. Dat is heel leuk, maar ook spannend. Want als het niks wordt, is het ook mijn schuld. Maar daar gaan we maar niet van uit, hé?", zegt ze lachend.

Dan het stuk zelf, waar gaat het over? "Over liefde in de eenentwintigste eeuw. De beperkingen die ons zijn opgelegd en de hokjes waar je buiten kan treden. Mijn eigen ervaring neem ik daarin natuurlijk ook mee. Toen ik samenwoonde met mijn vriend werd ik verliefd op een vrouw. Dat heb ik lang geheim gehouden, maar toen ik erover begon te praten, merkte ik dat veel mensen daar meer over wilde weten. Daarom besloot ik dit programma te maken. Kwetsbaar en intiem en bedoeld als een ode aan de liefde."

Afscheid nemen

Stephanie Vorstenbosch van het Theater aan de Parade geniet van de hectiek in deze laatste weken dat het 'oude theater' er nog in volle glorie staat. "De bedrijvigheid in het theater, tussen de verhuisdozen en de al deels gedemonteerde theaterstoelen en rekwisieten hier is wel heel bijzonder. Kirsten van Teijn en haar gevolg zijn nu heel nadrukkelijk aanwezig en bezig, maar daarnaast hebben we in augustus ook nog 'Dis nie normaal', waarbij we het publiek en theatermakers de gelegenheid geven om afscheid te nemen van dit theater."

In dat afscheidsprogramma zitten voorstellingen van onder meer Jorgen Raymann, Javier Guzman, The Kik, De Sekszusjes en Philarmonie Zuidnederland.

