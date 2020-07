GGD’s blij met topdrukte bij teststraten: 'Hier hebben we zelf om gevraagd'

Drukte bij de teststraat in Breda. vergroot

Het is vrijdag erg druk in de coronateststraten. In totaal worden er in Brabant vrijdag ruim tweeduizend tests gedaan. De GGD is blij met de drukte. “Daar hebben we zelf om gevraagd. Het aantal besmettingen loopt ineens op, vooral onder jongeren, dus we zijn blij dat mensen gehoor geven aan de oproep”, zegt Linda Vlamings van de GGD West-Brabant.

In Breda kunnen er 700 tests worden gedaan, dat aantal is vrijdag bereikt. De teststraten van GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost zijn nog niet helemaal vol, maar dat kan in de loop van de dag nog veranderen.

Reden voor de drukte is niet precies duidelijk. Vlamings vermoedt dat het te maken heeft met het onderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat maar weinig mensen bereid zijn zich te laten testen. “We hebben de afgelopen tijd ook opgeroepen om je echt te laten testen bij klachten. Dat heeft er denk ik ook aan bijgedragen”, zegt Vlamings. Waarschijnlijk heeft het ook te maken met de vakantieperiode. “Veel mensen willen zich nog even laten testen voordat ze op vakantie gaan”, zegt Ellis Jeurissen, directeur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Wanneer iemand besmet is met het coronavirus, voert de GGD onderzoek uit om te kunnen zien met wie de besmette personen contact hebben gehad. De grote drukte heeft volgens alle drie de Brabantse GGD’s geen invloed op dit bron- en contactonderzoek. “Het doorgeven van de testuitslag en het uitvoeren van het onderzoek bij een positieve test gebeurt nog steeds met dezelfde snelheid”, zegt Joyce van Ham van de GGD Hart voor Brabant.

De GGD’s in Brabant breiden vanaf komende week de testcapaciteit uit. Maar of dit genoeg is om de stijgende drukte bij te houden, is niet te voorspellen. “In Tilburg, Uden en Rosmalen openen we een extra straat. Op dit moment verwachten we dat dit voldoende is. Zodra het nodig is, breiden we nog verder uit”, aldus Van Ham.

Het is de bedoeling dat in heel Nederland komende weken flink wordt uitgebreid, naar in het najaar een testcapaciteit van ruim 60.000 per dag. In Brabant is dat per GGD ruim tweeduizend per dag. “Coronagerelateerde klachten nemen in het najaar toe, zoals verkoudheid en keelpijn. Dan zijn er dus ook meer tests nodig. Daar moeten we klaar voor zijn”, zegt Vlamings.

Volgens Jeurissen wordt er ook nagedacht over andere manieren om mensen te kunnen testen. “We denken ook na over mobiele teststraten. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar een teststraat toe te komen. Als er bijvoorbeeld een uitbraak in een verzorgingstehuis komt, dan is het handig dat we daar naartoe kunnen gaan”, zegt Jeurissen.