Enorme drukte bij teststraten in Brabant, mensen met klachten moeten soms 2 dagen wachten

Getest worden terwijl je in je auto zit. (Archieffoto: Omroep Brabant) vergroot

Het is volgens de drie Brabantse GGD’s steeds drukker in de teststraten. Wie coronaklachten heeft en zich wil laten testen, kan bij meerdere locaties pas na een paar dagen terecht. Het aantal testen dat per dag kan worden gedaan, wordt op sommige locaties daarom uitgebreid.

Ista van Galen Geschreven door

Vermoedelijk wordt deze toename veroorzaakt doordat er meer brandhaarden zijn, vooral in West-Brabant. De GGD's en ziekenhuizen zien het aantal besmettingen stijgen en waarschuwden dinsdag dat te veel mensen de coronaregels aan hun laars lappen.

In Breda is het sinds deze week een stuk drukker. “We plannen twee dagen vooruit. Voor deze week zijn er alleen vrijdag nog een paar plekken”, zegt Jeroen Polman van de GGD West-Brabant.

Sinds vorige week is het aantal testen dat per dag kan worden gedaan uitgebreid van 550 naar 700. “We gaan nu weer uitbreiden naar zo’n 800 per dag. Het is namelijk nog steeds redelijk vol in de straten, vooral doordeweeks. In de weekenden is het iets rustiger”, aldus Polman.

'In Eindhoven kun je niet binnen 24 uur terecht'

Volgens Inge de Kaste van de GGD Brabant-Zuidoost is de drukte per dag heel verschillend. “We zien wel dat het aantal testen per dag op dit moment erg toeneemt”, vertelt De Kaste. “Het ligt er natuurlijk aan waar je je wilt laten testen. In Eersel lukt het over het algemeen nog wel om mensen binnen 24 uur te laten testen, maar in Eindhoven niet meer.”

De GGD Brabant-Zuidoost heeft in totaal 760 testen per dag beschikbaar. Vanaf maandag gaat de teststraat in Eersel ook in de ochtend open, waardoor er 160 testen meer kunnen worden gedaan.

'Extra avondploeg in Tilburg'

Ook de GGD Hart voor Brabant ziet dat er een toename is. "Vooral sinds deze ochtend is het ontzettend druk, maar tot nu toe kunnen we het aan. In Tilburg hebben we nu een extra avondploeg en op alle locaties hebben we de mogelijkheid om een tweede teststraat te openen", vertelt Sandra Verhoeven van de GGD Hart voor Brabant. Woensdag is het zo druk, dat die tweede teststraten op alle locaties open zijn.