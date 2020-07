GGD ontdekt coronahaardjes en trekt aan de bel: 'Niet verslappen in coronadiscipline’

Wachten op privacy instellingen... Een GGD-medewerker voert een coronatest uit. Volgende Vorige vergroot 1/2 GGD & ROAZ: 'Blijf alert op voorzorgsmaatregelen corona'

GGD West-Brabant en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zien dat mensen zich steeds minder aan de coronaregels houden. Dat heeft in het westen van onze provincie geleid tot vijf of zes ontdekte virusclusters. “Dit baart ons zorgen. De maatregelen zijn versoepeld, maar de gedragsregels moeten wel nageleefd worden”, waarschuwt directeur Annemieke van der Zijden van GGD West-Brabant in gesprek met Omroep Brabant.

Joris van Duin Geschreven door

Een feestje hier, een knuffel daar. Nu de ziekenhuisbezetting door coronapatiënten en het aantal besmettingen de voorbije maanden fors zijn afgenomen, lijken mensen in oude gedragspatronen te vervallen. “Kijk maar op straat”, zegt voorzitter Bart Berden van overlegorgaan ROAZ, dat de acute zorginstellingen in Brabant vertegenwoordigt. “Het lijkt wel alsof we teruggaan naar het ‘oude normaal’, alsof corona er niet meer is.”

Ten onrechte, vinden hij en Annemieke van der Zijden. Zij is directeur van GGD West-Brabant en stelt dat dit gedrag leidt tot meer nieuwe besmettingen. In dit deel van de provincie ontdekten GGD-medewerkers vorige week diverse coronaclusters. Clusters zijn drie of meer aan elkaar gelinkte mensen met COVID-19.

"Ze steken elkaar bijvoorbeeld aan op een feestje."

De cijfers spreken boekdelen. Elders in onze provincie is geen of amper een stijging in het aantal besmettingen zichtbaar. Twee weken geleden was dat ook nog het geval in West-Brabant met twee tot vier ontdekte coronagevallen per dag. Maar sinds vorige week dinsdag schommelt het dagelijkse aantal besmettingen tussen de tien en twintig. De grootste oorzaak zijn mensen die klachten negeren en tóch de deur uit gaan, is daarvan de grootste oorzaak, blijkt uit bron- en contactonderzoek, zegt Van der Zijden.

Onder de nieuwste coronapatiënten zijn relatief veel jongeren, constateert de GGD. “Ze steken elkaar bijvoorbeeld aan op een feestje, als ze elkaar knuffelen of omhelzen omdat ze blij zijn elkaar weer te zien. Ook zij hebben ouders en grootouders die ze bezoeken. We willen niet dat virus zich ook onder risicogroepen verder verspreidt. Door uitvoerig te testen en bron- en contactonderzoek te doen, ontdekken we dat op tijd. Maar we moeten niet heel veel van deze haardjes krijgen."

In dat verband haalt Van der Zijden een vorige week gepubliceerd RIVM- en GGD-onderzoek over corona en gedrag aan:

80 procent van de mensen met coronagerelateerde symptomen gaat ‘gewoon’ de deur uit.

88 procent van de groep die klachten heeft, laat zich niet testen.

"Zorgelijk", noemt Van der Zijden dat. "Zeker richting het najaar, als mensen meer binnen zitten. We zien dat de meeste haardjes binnen ontstaan."

"We moeten koste wat kost coronabesmettingen voorkomen."

Aan de testcapaciteit ligt het volgens de directeur van GGD West-Brabant in elk geval niet. Die is met 700 tests per dag fors opgeschroefd. Van der Zijden ziet dan ook het liefst dat iedereen met klachten zich laat testen.

Bart Berden van het ROAZ, met daarin onder meer de Brabantse ziekenhuizen, onderstreept de waarschuwende woorden van Van der Zijden. “We moeten koste wat kost coronabesmettingen voorkomen. Een deel van hen komt in het ziekenhuis terecht, terwijl we nu juist hard trekken aan de reguliere zorg die stokte door het corona-uitbraak.”

LEES OOK: