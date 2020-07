Tony van E. (17) moet uit huis en een maand de cel in voor zware groepsmishandeling Helmond

De foto van Van E. werd verspreid zonder balkje, maar hij is inmiddels opgepakt (foto: politie). vergroot

Tony van E., die in december vorig jaar betrokken was bij de zware mishandeling van vier jongeren in zijn woonplaats Helmond, mag voorlopig niet thuis komen. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

De 17-jarige Helmonder moet ruim een maand de jeugdgevangenis in en hij wordt uit huis geplaatst. Ook krijgt hij elektronisch toezicht en moet hij, zo bepaalde de rechter, meewerken aan verscheidene behandelingen.

Volgens de rechter deed de tiener niet alleen mee aan het toetakelen van het groepje jongeren. Ook heeft hij vorig jaar mei een jongen, die hij kent, mishandeld en eerder dat jaar een gewelddadige woninginbraak gepleegd in Helmond.

Opgepakt na verspreiding foto

De jongen kon pas twee maanden na de zware groepsmishandeling worden aangehouden. Dit gebeurde bij hem thuis nadat de politie van hem een foto had verspreid. De politie had hem langer in het vizier, maar ze wist niet waar hij was. Daarom was er voor gekozen om een foto van de toen 16-jarige te publiceren. Zijn advocaat vond dit ‘erg ver gaan’, maar het geduld van het Openbaar Ministerie rondom de tiener begon op te raken.

Mishandeling uit het niets

Op beelden van de mishandeling op de Parkweg in Helmond is te zien hoe een groep jongeren een paar andere leeftijdsgenoten in elkaar slaat. Volgens een vriend van de slachtoffers was hiervoor geen enkele aanleiding.

De rechter spreekt van 'een genadeloos agressief geweld'. De jongeren die het moesten ontgelden, werden tegen de grond gemept en daarna ook nog geschopt en geslagen. Eén van hen werd bovendien hard tegen het hoofd geschopt. Diverse getuigen waren bang dat deze jongen het niet zou overleven.

'Fors aandeel in geweld'

Bij het bepalen van de straf is meegewogen dat Tony op geen enkel moment ingreep of dat hij heeft geprobeerd zijn medeverdachten tegen te houden. Hij nam doelbewust deel aan het heftige geweld en had hierin volgens de rechter een fors aandeel. Bovendien was de Helmonder onder invloed van alcohol en is hij al eens voor vergelijkbare zaken veroordeeld.

