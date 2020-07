Dode man in huis Eindhoven door misdrijf gestorven, vrouw blijft vastzitten

De 61-jarige bewoonster van het huis aan de Sparrenstraat waar deze week een dode man werd gevonden, blijft langer vastzitten. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 57-jarige man, waarmee ze deels samenwoonde. Het Openbaar Ministerie gaat sterk uit van een misdrijf.

De man en de vrouw zijn goede bekenden van elkaar. Het is echter niet duidelijk of ze ook partners waren. Volgens buurtgenoten noemde zij zich vaak zijn 'mantelzorger'.

"Op basis van het eerste onderzoek en de verdachte omstandigheden waaronder de man werd gevonden, gaan wij uit van een misdrijf. De aangehouden vrouw is op dit moment de enige verdachte in deze zaak. Er moet nog veel worden uitgezocht. Er heeft inmiddels sectie plaatsgevonden. De resultaten daarvan willen wij op dit moment niet delen in verband met het onderzoeksbelang", laat woordvoerder Bart Vaessen van het Openbaar Ministerie weten.