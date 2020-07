Broers uit Beek en Donk helpen onderzoek naar coronavirus stapje vooruit

Ze waren beiden jong en gezond, maar werden toch geveld door het coronavirus. De broers Bram en Guus uit Beek en Donk lagen lange tijd in het Radboudziekenhuis. Ze hadden een defect gen dat het effect van corona verergert, ontdekten onderzoekers. Ze hopen dat andere zwaar zieke jonge coronapatiënten beter behandeld kunnen worden met behulp van de opgedane inzichten.

Aangeboren afwijking

“Ziek worden door een infectie is altijd een samenspel tussen - in dit geval - het virus en de afweer van de mens", licht geneticus Alexander Hoischen toe. "Dat twee broers uit hetzelfde gezin zo ernstig ziek worden, kán toeval zijn. Maar het is ook mogelijk dat bij hen een aangeboren afwijking in de afweer een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat laatste zijn we gaan onderzoeken met ons multidisciplinaire team in het Radboudumc.