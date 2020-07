Man (19) zegt betrokken te zijn bij schietpartij in Bavel, maar blijkt onschuldig

Een bewoner van het woonwagenkamp werd donderdagavond neergeschoten. vergroot

Een 19-jarige man uit Etten-Leur die stelde betrokken te zijn bij de schietpartij in Bavel donderdag, blijkt na onderzoek onschuldig te zijn.Een bewoner van het woonwagenkamp aan de Veldekens werd in zijn been geschoten. De politie is nog op zoek naar de schutter.

Tijdens het buurtonderzoek gaf de 19-jarige man aan dat hij medeplichtig was. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Na onderzoek bleek dat de man geen verdachte in de zaak is, waarop hij werd vrijgelaten.

Slachtoffer ook aangehouden

Ook het slachtoffer werd diezelfde avond aangemerkt als verdachte. Hij is inmiddels ook vrijgelaten. Zijn rol wordt verder onderzocht.

De aanleiding van de schietpartij is nog altijd onduidelijk. De schutter is een bekende van het slachtoffer.

