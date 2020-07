Afgesproken vechtpartij op Stadhuisplein in Eindhoven in de kiem gesmoord

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Een op internet afgesproken vechtpartij op het Stadhuisplein in Eindhoven is vrijdagavond door de politie in de kiem gesmoord. Groepen jongeren uit Helmond en Eindhoven hadden elkaar uitgedaagd.

Volgens een politiewoordvoerder kreeg de politie lucht van de afspraak en was met meerdere agenten op straat om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. De situatie is volgens de politiewoordvoerder rustig gebleven in de binnenstad.

Messen

Via sociale media zou opgeroepen zijn om naar het Stadhuisplein te komen en messen of andere wapens mee te nemen. Uit voorzorg was het plein afgezet en op de weg tussen Helmond en Eindhoven stonden enkele politieauto's met zwaailicht.

Onderweg werden auto's met jongeren gecontroleerd en eventueel teruggestuurd. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Ook in de binnenstad waren meer agenten op de been dan anders.

Een maand geleden was er ook een oproep tussen jongeren uit Helmond en Eindhoven om met elkaar op de vuist te gaan.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot