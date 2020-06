Oproep tot rellen: deel van Eindhoven afgegrendeld en 21 arrestaties

Wachten op privacy instellingen... De politie had rond Tongelre verschillende checkpoints ingericht (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 21 mensen aangehouden na oproep tot rellen

De politie heeft 21 mensen aangehouden in het Eindhovense stadsdeel Tongelre nadat daar donderdag was opgeroepen tot rellen. Dat maakte de politie donderdagnacht bekend. De gemeente Eindhoven had vanwege die aankondiging een noodverordening ingesteld.

Op social media werd opgeroepen om de rellen in Helmond van dinsdag te overtreffen. In de binnenstad van Helmond misdroeg een groep van tussen de 100 en 150 jongeren zich. Daar werd met stenen gegooid en werd vuurwerk afgestoken. Om de orde te herstellen greep de mobiele eenheid in.

De politie controleerde uitgebreid in Tongelre na de oproep tot rellen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

Ook in Eindhoven werd volgens de gemeente uitdrukkelijk opgeroepen tot rellen, brandstichting en vuurwerk afsteken.

Vanwege deze oproep was er heel de avond veel politie op de been in Tongelre. Volgens een ooggetuige was de sfeer grimmig'. Jongeren die zich niet aan het samenscholingsverbod hielden, werden uit elkaar gedreven door de politie. Agenten fouilleerden preventief.

De politie zette veel auto's aan de kant in Tongelre (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).