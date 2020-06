Vijf jongeren opgepakt in Eindhovens stadsdeel Tongelre, hadden bivakmutsen bij zich

De politie heeft vijf jongeren opgepakt voor samenscholing in het Eindhovens stadsdeel Tongelre. De jongeren hadden bivakmutsen bij zich. De gemeente Eindhoven heeft donderdagavond een noodverordening afgekondigd na een oproep om te rellen.

Jongeren in Eindhoven riepen op social media op om de rellen in Helmond te overtreffen. Er werd volgens de gemeente expliciet opgeroepen tot rellen, brandstichting en het afsteken van vuurwerk. In een verklaring schrijft burgemeester John Jorritsma dat ook 'supporters van de harde kern de openbare orde flink willen verstoren'. Om welke club het gaat, is niet bekend.