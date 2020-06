Jongeren in Eindhoven willen rellen Helmond overtreffen, noodverordening voor stadsdeel Tongelre

Wachten op privacy instellingen... De ME staat klaar voor eventuele ongeregeldheden. (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie in Eindhoven staat stand-by voor aangekondigde rellen

Jongeren in Eindhoven roepen op social media op om de rellen in Helmond te overtreffen. Er wordt expliciet opgeroepen tot rellen, brandstichting en het afsteken van vuurwerk. In de oproep wordt aangegeven dat 'Eindhoven het beter kan'. Om die reden heeft de gemeente een noodverordening afgekondigd voor het stadsdeel Tongelre. Vijf jongeren zijn opgepakt.

In een verklaring schrijft burgemeester John Jorritsma dat ook 'supporters van de harde kern de openbare orde flink willen verstoren'. Op welke club hij doelt, is onduidelijk. "Ook deze groep wil het Helmondse incident gaan overtreffen."

Preventief fouilleren

"Wij staan niet toe dat bepaalde groepen de veiligheid in Eindhoven in gevaar brengen door de openbare orde te verstoren. Dergelijk gedrag tolereren we niet. We staan niet toe dat inwoners van Eindhoven zich erg onveilig voelen in hun eigen woonomgeving", zo staat in de verklaring. De gemeente is van plan om preventief te gaan fouilleren en er geldt een samenscholingsverbod.

De noodverordening geldt van donderdagavond zes uur tot vrijdagochtend zes uur. In het stadsdeel is rond acht uur veel politie op de been. Ook staan op verschillende plekken busjes van de ME klaar voor eventuele ongeregeldheden.

Stenen

Afgelopen dinsdag braken in Helmond flinke rellen uit. De politie was die nacht druk met een groep van zo'n 100 tot 150 jongeren die stenen gooiden naar agenten en vuurwerk afstaken. Een noodbevel werd ingesteld om de orde te herstellen. Rond elf uur heeft de ME met politiehonden meerdere charges uitgevoerd. Zes jongeren werden opgepakt.

In de wijk is veel politie aanwezig. (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Op verschillende plekken verzamelen agenten zich. (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot