Achtervolging in Tilburg eindigt met crash in België

Een achtervolging in Tilburg eindigde vrijdagavond in België met een crash. Tilburgse agenten zaten in wijk De Reeshof achter een BMW M5 aan.

Malini Witlox Geschreven door

De bestuurder wilde niet stoppen en reed richting de Belgische grens.

De achtervolging eindigde in Ravels waar de BMW crashte. De verdachten gingen er lopend vandoor. Zowel een Nederlandse politiehelikopter als een Belgische helikopter namen deel aan de zoektocht.

Meerdere mannen zijn aangehouden. Het is nog onbekend wat ze op hun kerfstok hadden.