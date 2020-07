Coronavirus: zorgwerkers willen voorrang bij coronatest

Steunbetuiging bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

De Tweede Kamerleden komen terug van reces en praten in augustus over het coronavirus.

De overheid neemt nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen.

Het dragen van een mondkapje zal nooit in plaats komen van de anderhalve meter afstand, vertelt minister Ferd Grapperhaus.

05.42

Zorgmedewerkers moeten voorrang krijgen als zij zich willen laten testen op het coronavirus. Die oproep doen zorgvakbond Nu'91, beroepsvereniging VenVN, en branchevereniging voor de ouderenzorg Actiz. Dat schrijft de Volkskrant. De wachttijden voor een test lopen onder meer in Noord-Brabant en Zeeland snel op. Het kan dagen duren voordat de uitslag bekend is, en al die tijd kunnen zorgmedewerkers niet aan de slag in de (corona)zorg.

05.38

Nu scholieren door de coronacrisis minder schooluren maakten, schieten zomerscholen als paddenstoelen uit de grond. Deskundigen zijn kritisch: 'wildgroei' kan de kansenongelijkheid vergroten. Dat schrijft Trouw.

04.34

Viroloog Marion Koopmans vindt dat Nederlanders zelf weer de verantwoordelijkheid moeten nemen om anderhalve meter afstand te bewaren. Ze vreest dat de manier waarop Nederlanders zich nu gedragen de weg vrijmaakt naar een nieuwe golf besmettingen die niet te voorkomen is met mondkapjes, zegt ze in een interview met het AD.

03.30

In heel België is vanaf deze zaterdag het dragen van mondkapjes in drukke, openbare ruimtes verplicht. Dat geldt voor markten, goedbezochte winkelstraten, openbare gebouwen en bij verplaatsingen in de horeca. Wie in België in een café of restaurant naar zijn tafeltje loopt of naar het toilet wil, moet voortaan een mondmaskertje op. Het personeel moest dat al. Ook zal gevraagd worden naar de gegevens van een van de personen aan tafel.

01.56

Nu het aantal coronabesmettingen in Europa toeneemt, slaat bij veel vakantiegangers de twijfel toe of het nog wel verstandig is om op reis te gaan. Dat zegt voorman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR tegen De Telegraaf. Maar voor wie echt niet durft, is thuisblijven de enige optie. "Dat willen weinig mensen. Wel merken we dat de vakantie zo mogelijk wat naar achteren wordt geschoven. Voor het najaar zien we een flinke stijging van boekingen."