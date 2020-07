Vrouw valt op pin van paspop in Bredase winkel

vergroot

Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat ze op het voetstuk van een paspop was gevallen in een kledingwinkel in de Bredase binnenstad. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw stootte tegen de paspop aan, die daarna omviel. Het slachtoffer viel hierdoor in de pin waarin de pop was vastgezet. Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in een grasveld naast het casino aan het Kloosterplein. De trauma-arts is met de ambulance meegereden.

vergroot