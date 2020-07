Onduidelijke situatie in Baarle-Nassau: geen mondkapje op of wel?

Wachten op privacy instellingen... 'De Vlaamse mondkapjesplicht leidt tot verwarring in grensdorp Baarle-Nassau. Volgende Vorige vergroot 1/2 'De Vlaamse mondkapjesplicht leidt tot verwarring in grensdorp Baarle-Nassau.

In Nederland is het niet verplicht om in winkels of in winkelstraten een mondkapje te dragen, België kent die plicht wel. Het zorgt voor rare en onduidelijke situaties in Baarle-Nassau dat een verspringende grens met Baarle-Hertog deelt.

Het is deze coronatijd niet de enige keer dat de grens voor chaotische situaties zorgt. Zo loopt de grens dwars door de Zeeman heen, die eerder deels was afgesloten toen in Belgie de winkels dicht moesten.

Moet je nu in delen van de Zeeman wel een mondkapje op en in delen niet? De winkel kiest voor een pragmatische oplossing. Overal is de bescherming verplicht.

Op straat is de situatie onoverzichtelijker. "De ene kant is Nederland, de andere kant is België. Wat moeten we nu doen?", zegt een man.

Regels

Hoe zit het nu formeel? In België moeten mensen in ieder geval in alle cafe's en restaurants (behalve aan tafel), in alle winkels en in winkelstraten mondkapjes dragen. Die regel geldt ook voor markten en kermissen.

Een wandeling door het grensdorp is dus mondkapje op, weer af en weer op. Tenzij je het kapje maar even voor het gemak ophoudt.