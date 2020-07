Hardleerse automobilist zonder rijbewijs opnieuw opgepakt

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Raamsdonksveer een automobilist (22) opgepakt die zonder geldig rijbewijs reed. Het bleek een oude bekende van de politie.

Onder invloed

De politie vermoedde dat dat hij nu ook weer onder invloed was van het één of ander en dwong hem te stoppen. Toen de man hoorde dat hij mee moest naar het bureau probeerde hij er vandoor te gaan. Agenten dreigden met pepperspray, waarop de verdachte zich over gaf.