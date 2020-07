Onderzoeker maakt zich zorgen over toerismesector: 'Het is de vraag of iedereen het gaat halen'

Jeroen Klijs in KRAAK (foto: Omroep Brabant). vergroot

Jeroen Klijs, lector aan de Breda University, deed onderzoek naar de effecten van corona op het toerisme in Brabant. Zijn conclusie ligt voor de hand: de sector heeft geleden onder de pandemie. “Het was een dramatische lente voor veel ondernemers. Niet iedereen gaat het einde van het jaar halen", vertelt Klijs in Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

In het meest negatieve scenario, en dat scenario moet je volgens Klijs met een flinke korrel zout nemen, leidt corona in de Brabantse toerismesector tot ongeveer veertig procent banenverlies. “Dat zijn 277.000 mensen. Maar goed, we gaan ervan uit dat alles een beetje bijtrekt, en dan hoeft zo’n klap gelukkig niet te komen”, legt Klijs uit.

Wél is het volgens hem zeker dat veel ondernemers in de toerismesector het moeilijk gaan krijgen dit jaar. “Het is zelfs nog maar de vraag of iedereen het einde van het jaar gaat halen. De zomer is mooi en zal voor veel bedrijven de redding zijn, maar niet iedereen zal zo veel geluk hebben.”

"Brabant is de provincie waar het begon met corona", legt Klijs uit. "Mensen zullen overtuigd moeten worden om naar Brabant te komen." Toch draait de toerismesector deze zomer beter de vorige zomer, zegt Klijs. “Qua bezettingsgraad wel, er zijn hier namelijk veel bungalowparken. Maar daarmee halen andere ondernemers in de sector de dramatische lente niet in.”

Wat alles lastiger maakt is dat Brabant volgens Klijs geen smetteloos imago als vakantiebestemming heeft. Daarover was onlangs veel te doen toen psycholoog Roos Vonk de provincie een fikse veeg uit de pan gaf op Twitter. Vonk schreef dat ze Brabant echt afraadt als vakantiebestemming. “Ik was er onlangs. Overal megastallen, tractoren, stof, stank, dode natuur door stikstof, doodgespoten landschap", twitterde ze.

Volgens Klijs is het nu aan de provincie om tegengas te geven. “Brabant heeft natuurlijk niet alle communicatie in de hand, maar door een ander beeld naar buiten te brengen kun je wel tegen bepaalde denkbeelden ingaan. En terecht, want Brabant heeft veel moois te bieden.”

Maar wat is volgens de onderzoeker dan die 'sterke kant' van Brabant? “Simpel, dat is de rust en ruimte, zeker op dit moment”, zegt Klijs. Veel bungalowparken zijn deze zomer volgeboekt. “Er zijn hier veel van zulke verblijfsaccommodaties. Je hebt dan een eigen huisje. Mensen hebben er in deze tijd geen lekker gevoel bij als ze het sanitair moeten delen met andere mensen.”