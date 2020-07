Arrestatieteam dringt huis Breda binnen, maar 'verschanste bewoner met vuurwapen' blijkt niet thuis

Foto: Perry Roovers, SQ Vision. Foto: Perry Roovers, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Perry Roovers, SQ Vision.

Een arrestatieteam van de politie heeft zondag een ‘instap’ gedaan in een woning aan de Ahornstraat in Breda. Het team rukte uit omdat vermoed werd dat de bewoner zich met een vuurwapen in het pand had verschanst. Er was echter niemand thuis.

Op foto’s is te zien dat AT’ers in vol ornaat bezig zijn met het openen van de rolluiken. Het zou gaan om dezelfde man en woning als bij het incident van eind april 2019, toen een persoon zichzelf verwondde met een pistool. De politie doet verder onderzoek.

