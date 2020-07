Ziekteverzuim onder 'coronapersoneel' is verdubbeld, zegt voorzitter ziekenhuis ETZ en ROAZ

Bart Berden van het ROAZ (foto: Omroep Brabant). vergroot

Tien procent van het personeel dat tijdens de coronacrisis is ingezet in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is ziek. Dat zei Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ETZ, zondagavond in NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

Paul Ruiter Geschreven door

“Het ziekteverzuim is normaal gesproken 4 tot 5 procent en nu is dat tot het dubbele aan toe", stelde Berden, die ook voorzitter is van het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) in Brabant.

Berden ziet behalve het ziekteverzuim ook dat zijn personeel oververmoeid is. In Dit is de Dag zegt hij dat hij mensen spreekt die terugkeren van vakantie, maar niet het gevoel hebben te zijn uitgerust.

Volgens de bestuursvoorzitter van het ETZ zijn de ziekenhuizen nog niet klaar voor een mogelijke 'tweede golf' van het coronavirus. “Nu hebben we één verpleegkundige op twee IC bedden. We willen toe naar één verpleegkundige op drie IC bedden. Dat kost maanden tijd om in te regelen en die tijd is er mogelijk niet."

'We leven boven onze stand'

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen tijd toegenomen. Die trend baart Berden zorgen. “We leven boven onze stand", zegt hij. "We doen alsof er niets meer aan de hand is. We houden ons niet meer aan de regels en we doen alsof de ziekenhuizen het wel aankunnen en dat is niet zo. Als het aantal besmettingen toeneemt, dan komen er vanzelf meer mensen in het ziekenhuis. Daar kun je donder op zeggen.”

Het is volgens de ziekenhuisdirecteur echter niet te laat om de stijging in het aantal nieuwe besmettingen een halt toe te roepen. Maar dan moeten mensen zich wel strenger aan de regels houden en zich meer laten testen. “Binnen een week moeten we resultaten zien van het signaal dat we nu afgeven”.