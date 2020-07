‘Virus vlamt op richting tweede uitbraak’, zegt voorzitter van ROAZ en ETZ

Bart Berden van het ROAZ (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het coronavirus is bezig op te vlammen richting een tweede uitbraak. Dat zei Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) woensdag op NPO Radio 1-programma 1 op 1. Berden, die ook voorzitter is van het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) in Brabant, vreest dat de het aantal besmettingen in de officiële cijfers slechts het topje van de ijsberg is. "Er lopen veel meer mensen met het virus rond waarvan we het niet weten, en die verspreiden het virus ook."

Rebecca Seunis Geschreven door

Er liggen momenteel vijf mensen in het ETZ met coronaklachten. Dat lijkt weinig, maar gaat volgens Berden oplopen. “We zien dat vier op de vijf mensen met klachten gewoon naar buiten gaat. En slechts één op de tien van de mensen met milde klachten laat zich testen. Dat betekent dat onder het wateroppervlak veel meer mensen met het virus rondlopen, mensen waarvan we het niet weten. En die verspreiden het virus wel." Dat is precies wat er aan het begin van de crisis mis is gegaan, zegt Berden.

'Virus grijpt alle kansen aan'

“Wij willen met deze oproep voorkomen dat het aantal besmettingen buiten ons zicht groeit”, zei Berden in het radioprogramma 1 op 1. Hij beseft dat er niet veel mensen op deze boodschap zitten te wachten.

"Ik zie de menselijke benadering: we hebben ons best gedaan, de zomer zou onze beloning moeten zijn. Maar het virus is opportunistisch en grijpt alle kansen aan en dat is wat we zien."

LEES OOK: