Automobilist vlucht na achtervolging voor de politie, maar vergeet telefoon

Een automobilist die zondagnacht na een achtervolging door Oosterhout vluchtte voor de politie heeft in alle haast een telefoon in de auto laten liggen.

'Voor de zekerheid in bewaring genomen'

"Waarschijnlijk heeft hij van schrik zijn telefoon in de auto achtergelaten", vertelt een agent. "Omdat de auto niet afgesloten was, hebben wij die voor de zekerheid in bewaring genomen. Deze is door de eigenaar met een eigendomsbewijs af te halen bij het politiebureau van team Dongemond."