Man bedreigt vrouw met bijl na ruzie, slachtoffer steekt hem in arm

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In een huis in Duizel is zondagavond een ruzie flink geëscaleerd. Er was een conflict ontstaan tussen de bewoner en een 23-jarige vrouw die op bezoek was. De man zou de vrouw met een bijl hebben bedreigd en een klap hebben uitgedeeld.

Rebecca Seunis Geschreven door

Volgens de politie heeft de vrouw toen ‘uit zelfverdediging’ de man gestoken met een scherp voorwerp. Hij raakte lichtgewond aan zijn arm.

De vrouw vluchtte daarna de woning uit, waarbij de verdachte haar nog kort achtervolgd zou hebben. Uiteindelijk is de vrouw opgevangen door buurtbewoners. Ze was gewond aan het hoofd, vermoedelijk vanwege de eerdergenoemde klap, maar een ambulance was uiteindelijk niet nodig.

Ontbloot bovenlijf

De politie laat weten dat agenten op het moment dat de vrouw werd opgevangen, een melding kregen dat er op de Wolverstraat in Duizel een man met ontbloot bovenlijf liep die zich agressief gedroeg. Het bleek te gaan om de 35-jarige verdachte.

Hij is aangehouden en eerst naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Daarna is hij mee gegaan naar het bureau. De man was vermoedelijk onder invloed van drugs.