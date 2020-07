Vrouw (89) uit Uden alsnog overleden na ernstig ongeluk, eerder stierf haar man (89) ter plaatse

De 89-jarige vrouw die vorig week bij een ongeluk in het Limburgse Blerick zwaargewond raakte, is alsnog overleden. Het gaat om de bijrijdster van een 89-jarige chauffeur die ter plaatse al stierf.

De vrouw werd door een arts van de traumahelikopter geholpen en daarna naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht, maar overleed later in het ziekenhuis.