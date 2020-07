Vakbond NU’91: ‘Het zorgpersoneel is getraumatiseerd, tweede golf kunnen ze nog niet aan’

De intensive care van het MMC (foto: Pauline Jongenelen). vergroot

“Heel herkenbaar”, noemt Michel van Erp van vakbond NU’91 het beeld dat het zorgpersoneel dat tijdens de coronacrisis is ingezet oververmoeid is. “Ze zijn getraumatiseerd. Een tweede golf zou een groot probleem zijn.”

Ista van Galen Geschreven door

Volgens Van Erp zijn de zorgmedewerkers helemaal op en beginnen ze nu pas met herstellen.

De vakbondsman zegt dit naar aanleiding van uitspraken van Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). De bestuursvoorzitter liet weten dat tien procent van het zorgpersoneel dat tijdens het begin van de coronacrisis vooraan stond, nu ziek is. Normaal gesproken is dat vier tot vijf procent.

“Het vermoeden is dat een groot deel van de mensen moe is en rust nodig heeft. Die kunnen het even niet meer aan”, aldus Van Erp. “Het is heel heftig wat ze hebben meegemaakt. De zorgmedewerkers zijn getraumatiseerd en hebben tijd nodig om dit te kunnen verwerken. Daar moeten we goed en voorzichtig mee omgaan.”

Traumaverwerking

NU’91 is volgens Van Erp in gesprek met traumazorg om verpleegkundigen bij te kunnen staan en ze te adviseren over hoe ze ziekte en schade op lange termijn kunnen voorkomen. “De zorgmedewerkers denken te snel ‘het gaat wel’, want ze kunnen hun collega’s niet in de steek laten. Op lange termijn gaan we zo mensen kwijtraken.”

Cirkel gaat rond

Ook is het volgens Van Erp belangrijk dat er beter tegen de zorgmedewerkers aan wordt gekeken. “De overheid en politiek roept in de coronacrisis dat ze van alles voor het zorgpersoneel willen doen. Maar als het erop aankomt moeten de medewerkers blijven knokken voor waardering en zeggenschap. Daar raken ze ook uitgeblust van.”

Zo benadrukt hij nog eens dat het zorgpersoneel voorrang zou moeten kunnen krijgen bij coronatesten. Vorige week deed NU’91 deze oproep, omdat de wachttijden voor zo’n test oplopen en een zorgmedewerker in afwachting van een test en de uitslag niet aan het werk kan. “Daardoor blijven er nog meer zorgmedewerkers thuis. Zo blijft de cirkel maar rondgaan”, aldus Van Erp.

Tweede golf

Een tweede golf zou een groot probleem zijn. Zo liet Bart Berden weten dat ziekenhuizen hier nog niet klaar voor zijn. Van Erp benadrukt dit. “Het personeel wil wel, maar fysiek kunnen ze het niet meer aan.”

Hij spreekt zijn zorgen uit over de stijging van het aantal besmette mensen en het feit dat mensen minder letten op de coronaregels. “Aan alle mensen zeg ik: houd je alsjeblieft aan de afspraken die er zijn, want de zorg kan een tweede golf nog niet aan. Hebben we dan niks geleerd van die eerste periode? We moeten er niet aan denken dat het weer wordt zoals in maart.”

LEES OOK: