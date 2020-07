Roep om strengere coronamaatregelen luider, maar deskundigen zijn verdeeld

Archieffoto: Pexels vergroot

De roep om strengere coronamaatregelen, nu het virus ook in onze provincie opnieuw oplaait, wordt luider. Zo dringen deskundigen er bij het kabinet op aan om op meer plekken mondkapjes te verplichten, net als een quarantaine voor mensen die uit risicogebieden komen. Ook moet het testen laagdempeliger worden, vinden zij. Wat echter ook steeds duidelijker wordt, is dat de meningen van deskundigen verdeeld zijn.

Zo geeft Jos van de Sande, voormalig hoofd infectiebestrijding van de GGD, vrijdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio aan dat het in sommige regio's inderdaad nodig is maatregelen te nemen. In Breda bijvoorbeeld is de situatie volgens hem niet meer in de hand te houden. Buiten Brabant geldt dat voor Goes en Zuid-Holland, volgens hem. "Het valt me tegen dat het bron- en contactonderzoek in die regio's nog te weinig oplevert", zegt hij.

"Je ziet in plaatsen waar het virus zich uitbreidt dat het de week erna nog verder uitbreidt. We krijgen er niet echt greep op." Sommige maatregelen hadden volgens de oud-GGD'er niet losgelaten mogen worden. Hij verwijst naar het reizen met het openbaar vervoer en ook het vliegen dat weer massaal gedaan wordt. "Onverantwoord. Te vrij", noemt hij het.

Klaar voor tweede golf?

Mondkapjes in de horeca en in winkels kunnen als het aan Van de Sande ligt helpen. "In bepaalde regio's", benadrukt hij. "Dan laat je zien waar het probleem zit. Dat weten mensen onvoldoende. "Ook pleit hij nadrukkelijk voor méér testen. En dat testen moet volgens hem vervolgens sneller gebeuren. "Mensen moeten te lang wachten op een afspraak en vervolgens laat ook de uitslag te lang op zich wachten."

Op de vraag of we klaar zijn voor een tweede golf, is het antwoord van de GGD'er dan ook veelzeggend: "Ik ben bang van niet."

Ander geluid

Arts-microbioloog Peter Schneeberger van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch laat een ander geluid horen. Nu ineens allerlei nieuwe maatregelen introduceren waarvan we niet weten of ze nuttig en zinvol zijn, veroorzaakt volgens hem juist 'onrust en onduidelijkheid'. Terwijl we juist behoefte hebben aan heldere communicatie.

Wat de overheid volgens hem zou moeten doen, is duidelijk maken dat er momenteel inderdaad veel besmettingen zijn. Maar niet meer ziekenhuisopnames en overlijdens. "Een heel andere situatie dus dan maanden geleden", concludeert hij.

Zeventien miljoen virologen

Een ander belangrijk verschil met het begin van de crisis is volgens de arts van het JBZ dat we nu ineens zeventien miljoen virologen hebben. "Maar we weten nog niet precies wat nu de beste maatregelen zijn", geeft hij aan. "En dus is er veel discussie."

Wat hem betreft zijn we momenteel echter goed bezig. "Er zijn geen massa-bijeenkomsten meer. En er wordt behoorlijk veel getest. We hebben dus behoorlijk wat inzicht in wat er gebeurt. Echt een heel andere situatie dan zes maanden geleden", benadrukt hij nogmaals.

