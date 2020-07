Wachten op privacy instellingen... Voorstelling De Stemming in de Grote Kerk in Breda (Foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Coronabezinning met dansvoorstelling: 'Wat is er de laatste maanden met ons gebeurd?'

Overvolle IC's, het wegvallen van mensen in de directe omgeving, de lockdown en de schrijnende situaties in verpleeghuizen. Het coronavirus heeft op veel mensen een grote impact gehad. "We zijn geconfronteerd met onze eigen sterfelijkheid", zegt Jack Timmermans van het Bredase dansgezelschap De Stilte. Hij bedacht een speciale voorstelling.

Voorstelling De Stemming in de Grote Kerk van Breda is bedoeld om te gedenken en troost te bieden na een moeilijke periode. De voorstelling is een mengelmoes van dans, zang en bezinning. Met een koptelefoon op maken de toeschouwers eerst alleen een stille omgang door een gedeelte van de kerk. Uiteindelijk komen ze in een gedeelte waar de afgelopen maanden in dans en zang worden samengevat.

Zichtbaar en voelbaar

"Prachtig", zegt Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de voorstelling die ze maandag bezocht. "Mensen worden herdacht en er is tijd voor bezinning. Nadenken over wat er de laatste maanden met ons is gebeurd en het ongemak van afstand houden. Dat wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt. Dat is de kracht van cultuur.”

Timmermans vult aan: “De waarde van het leven wordt getoetst op het moment dat de dood om de hoek komt kijken. Onze eigen sterfelijkheid. Hoe gaat een mens daarmee om? We moesten binnen blijven en waren op onszelf aangewezen."

Van Engelshoven: "Herkenbaar. Ik kon in die tijd niet op bezoek bij mijn moeder. Het elkaar niet kunnen zien is dan een groot gemis. Daarnaast maakten de gedenkhoeken in de kerk veel indruk."

Die gedenkhoeken zijn voor de slachtoffers van de coronacrisis. In een aantal nissen van de kerk zijn ze ingericht

De voorstelling in de Grote Kerk is nog te zien tot en met vrijdag 31 juli. Alle voorstellingen zijn inmiddels uitverkocht.